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Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli İstanbul depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu
Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli İstanbul depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu
İstanbul'un peşi sıra depremlerle sarsılması büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi, bu tartışmalara ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy; "İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi. İşte Üşümezsoy'un İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yaptığı önemli değerlendirme...
Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:22Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:23
İstanbul'da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3'lük depremler, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.