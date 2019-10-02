Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli İstanbul depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

'un peşi sıra depremlerle sarsılması büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi, bu tartışmalara ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. ; "İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi. İşte Üşümezsoy'un İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yaptığı önemli değerlendirme...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:23
Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli İstanbul depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

'da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3'lük depremler, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. , bu tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok önemli İstanbul depremi açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN