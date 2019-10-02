Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet hızlı sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. 2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişte büyük ikramiyede toplam 6 milyon 809 bin 653 lira dağıtıldı. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekiliş sonucunda vatandaşlar kazanan numaraları öğreniyor. İşte 2 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI (2 EKİM 2019)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiren Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş ikramiye devretti

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.