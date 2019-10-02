Sigaraya yeni yasal düzenleme geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'sigarayla ilgili köklü değişiklikler getiriyoruz' dediği düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Koca'nın verdiği o detaylar:Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır kapanır sistemi de 'kapalı' tanımlayan ama açık alanın da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.Elektronik sigara ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclis'e gelecek.Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz.Nargile de bir tütün ürünü. Sigara yasağı nargile için de geçerli olacak. Aynı kapsamda ele alıyoruz.BakanFahrettin Koca, beslenme çalıştayı yapacaklarını da belirterek şu bilgileri verdi: "Bir lansman yapmak istiyoruz. Farkındalığı oluşturmak üzere bununla ilgili bir beslenme çalıştayımız da olacak. Türkiye'nin beslenme haritasının çıkarıldığı, birlikte ya da ayrı bir lansman olacak. Çok zaman geçmeden gündeme alacağız."