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Son Dakika Haberi: Siyanürlü dehşete ilişkin sözleri sonrası mahkeme salonu buz kesti! "Kırmızı gözlü kadın..."

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve infial yaratan siyanürlü şerbet dehşetine ilişkin son dakika haberi geldi. 39 yaşındaki annesi Fatma Kalkan'ı ve 46 yaşındaki babası Mehmet Kalkan'ı siyanürlü şerbet içirerek öldüren oğul Mahmut Can Kalkan (21) hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu dile getiren cani oğul, olayın tüyler ürperten detaylarını anlattı. Kırmızı gözlü birisiyle tanıştığını dile getiren Mahmut Can Kalkan, bu kişinin cezaevinde kendisini beklediğini sözlerine ekledi. 21 yaşındaki Kalkan'ın sözleri üzerine mahkeme salonu adeta buz keserken sanığın dedesi de kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 14:40
Son Dakika Haberi: Siyanürlü dehşete ilişkin sözleri sonrası mahkeme salonu buz kesti! Kırmızı gözlü kadın...

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın içine potasyum siyanür koyduğu şerbetleri anne ve babasına içirerek ölümlerine sebebiyet vermesi ülke genelinde büyük infial yaratmıştı. Ajanslar son dakika olarak haberi duyururken, durumun ciddiyeti daha sonra ortaya çıkan detaylarda saklıydı. Anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SİYANÜRLÜ DEHŞETE İLİŞKİN ANLARI BÖYLE ANLATTI

Siyanürlü dehşete ilişkin hakim karşısına çıkan Mahmut Can Kalkan, olayın kan donduran detaylarını anlattı. Kırmızı gözlü birisiyile tanıştığını dile getiren katil evlat, şu anda kendisini cezaevinde beklediğini söyledi. Mahmut Can Kalkan'ın sözleri üzerine mahkeme salonu adeta buz keserken dedesi de kendisinden şikayetçi oldu.

İşte, son dakika haberinin tüm ayrıntıları;

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Son Dakika Haberi: Siyanürlü dehşete ilişkin sözleri sonrası mahkeme salonu buz kesti! "Kırmızı gözlü kadın..."
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