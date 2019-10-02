ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimi! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimlerini sunan marketin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Yeter De Artar sloganıyla ŞOK 2 Ekim aktüel ürünleri tüketicisiyle buluşturan katalogda mutfak araç ve gereçleri dikkat çekiyor. Bu haftanın indirimli ürünler listesinde Kumsal Granit Efektli Tava, Kumsal Granit Efektli Sahan, Çelik Cezve Çeşitleri yer alıyor. Haberimizin devamında 2 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğuna erişebilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA (2 EKİM 2019)

Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Tüketicisiyle buluşan 2 Ekim ŞOK kataloğunda kaçırılmayacak fırsat indirimleri sizleri bekliyor. ŞOK market bu hafta müşterilerinin yoğun şekilde indirim yapılması konusundaki taleplere sessiz kalmadığını gösterdi. İşte 2 Ekim ŞOK kataloğunun tamamı…

ŞOK 2 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ