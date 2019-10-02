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Son dakika haberi: Sokakta yürürken dehşeti yaşadı!

Son dakika haberi: ’ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 23:00
Son dakika haberi: Sokakta yürürken dehşeti yaşadı!

Olay, Göknar Sokak'ta saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi: Sokakta yürürken dehşeti yaşadı!
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