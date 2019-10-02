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Son dakika haber: 'da gece saatlerinde artçı bir meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ile son deprem listesi

Kandilli Rasathanesi ve tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, 'da gece saatlerinde artçı bir daha oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin büyüklüğü 1.5 olarak açıklanırken derinliği ise 15.7 km olarak duyuruldu. Böylelikle, 5.8'lik sarsıntının ardından artçı depremlerin sayısı da 400'ü aşmış oldu. Hal böyle olunca da, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde bulunan listesi de en çok araştırılan konular arasında ilk sıraya çıktı. Peki, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü en son deprem ne zaman oldu? İşte, dakika dakika veriler ile son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:08
Son dakika haber: İstanbul'da gece saatlerinde artçı bir deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ile AFAD son deprem listesi

Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta olan 5.8 şiddetinde depremin akabinde artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da gece 01.30 sularında 1.5 şiddetinde bir daha oldu. Kandilli, depremin derinliğini 15.7 km olarak duyururken, artçı sarsıntılar da 400'ü aşmış oldu. Kandilli Rasathanesi ve 'ın verilerine göre listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER KORKUTUYOR

Bilindiği üzere, Kandilli Rasathanesi tarafından geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, son yirmi yılda 5.8 şiddetindeki depreme benzer bir deprem olmadığı belirtilmişti. O tarihten bu yana yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginlik yaratırken son depremler listesi ile güncel bilgilere ulaşmak oldukça önem arz ediyor.

İşte, bugün yaşanan son depremler;

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Son dakika haber: İstanbul'da gece saatlerinde artçı bir deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ile AFAD son deprem listesi
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