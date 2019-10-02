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haberi: ’nın canlı yayında verdiği karar ayakta alkışlandı!

Araştırmaya başladığı her konu Türkiye’nin gündemine oturan ve taraflı tarafsız her kesim tarafından takdir toplayan geçtiğimiz gün canlı yayında verdiği karar ile sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. ATV ekranlarında yayınlanan programında 10 Ocak gününden itibaren kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Vakkas Akteke için söyledikleri ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 07:15
Son dakika haberi: Müge Anlı’nın canlı yayında verdiği karar ayakta alkışlandı!

Ele aldığı birçok konuyla Türkiye'nin gündemini etkileyen ile Tatlı Sert programı yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yayın hayatının 12. Senesinde olan televizyon programına geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın verdiği tepki damga vurdu. Sosyal medyada da binlerce etkileşim alan bu olay da Müge Anlı'nın 10 Ocak gününden itibaren kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Vakkas Akteke için söyledikleri ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberinin detayları…

Müge Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas Akteke ile ilgili verdiği tepki olay oldu.

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Son dakika haberi: Müge Anlı’nın canlı yayında verdiği karar ayakta alkışlandı!
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