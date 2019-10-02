Son dakika haberi: İstanbul depremi sonrası riskli ilçeleri tek tek duyurdu! Ünlü uzmandan o ilimiz için deprem uyarısı

İstanbul, geçtiğimiz perşembe günü 5.8 şiddetinde depremle sallanırken konuyla ilgili çeşitli uzmanlar tarafından açıklamalar yapıldı. Olası İstanbul depreminin büyüklüğüne dikkat çeken uzmanlar, beklenen depremin son derece büyük ve şiddetli olacağını söylediler. Gözler İstanbul'a dönerken; Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan tarafından çok önemli son dakika açıklamaları yapıldı. İstanbul depreminin ardından İzmir'e dikkat çeken uzman isim, şehirde deprem üretebilecek 13 fay hattı olduğunu açıkladı.

DEPREM GÖRÜLEBİLECEK İLÇELERİ AÇIKLADI

İzmir'in tektonik bir fay kenti olduğunu söyleyen Murathan, fayların aktif ve diri olduğunun altını çizdi. Olası İzmir depremi durumunda tehlike altında kalması beklenen yerleri de kamuoyu ile paylaşan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, ilçe ilçe detayları aktardı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;