THY personeli ile depremde koruduğu yolcu bir araya geldi

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İSTANBUL'DAKI deprem sırasında paniğe kapılan yolcuyu koruma altına alan Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Üzeyir Ergezen ile yolcu Nevin Tolay, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerin ardından ilk kez bir araya geldi. Tolay, İstanbul Havalimanı'nda buluştuğu Ergezen'e depremde kendisini koruma altına aldığı için teşekkür ederek "Kendini koruma çabası içerisine girebilirdi ama kesinlikle böyle bir şey yapmadı" diye konuştu. THY personeli Üzeyir Ergezen de "TGS'nin bize verdiği periyodik eğitimler var. Bakıştık ve acil bir karar vermemiz gerekiyordu. Karşılıklı olarak bu kararı verdik. Hayat bazen ikinci şanslar tanımaz" dedi.