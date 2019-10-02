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'da gece yarısı acı olay! Fen lisesi öğrencisi Tuana yaşamını yitirdi...

’da fen lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Tuana S. Kaldığı öğrenci yurdunda 3. Kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yomra ilçesinde meydana gelen acı olayda yurt binasının önünde küçük kızı kanlar içinde yatarken gören arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Yaşanan acı olay hakkındaki detaylar haberimizde…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 21:25
Trabzon'da gece yarısı acı olay! Fen lisesi öğrencisi Tuana yaşamını yitirdi...

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşanan acı olay gece yarısı meydana geldi. Tuana S. (14) isimli küçük kızı beton zemin üzerinde kanlar içerisinde gören arkadaşları hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Fen lisesi öğrencisi Tuana S.'nin acı ölümü öğretmenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

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Trabzon'da gece yarısı acı olay! Fen lisesi öğrencisi Tuana yaşamını yitirdi...
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