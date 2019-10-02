Tütün sarma tartışmasından ölüm çıktı

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KONYA'DA 36 yaşındaki Murat Yağcı, tütün sarma tartışmasında öldürüldü. Selçuklu ilçesinde çalıştığı kahvehanenin yanındaki emlakçı arkadaşının yanına giden Murat Yağcı, burada tütün saran Sertaç Efe'ye (38) "Tütün böyle sarılmaz, sen bilmiyorsun" dedi. Buna sinirlenen Efe ile Yağcı arasında tartışma çıktı. Dükkandan çıkıp tabancasını alan Efe, tartıştığı Yağcı'ya ateş açtı. Yağcı'nın göğsünden vurularak yere yığıldığını gören arkadaşları Ertekin Kaçın (39) ile Hasan Barış (25) da Sertaç Efe'ye tabancayla ateş etmeye başladı. Karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşen olayda, yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında zanlı Sertaç Efe ve sokaktan geçen Tunahan Yüncü de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.