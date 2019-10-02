Üç binaya deprem tahliyesi

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geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde onlarca binada ağır hasar oluştu. Devam eden incelemelerde hasarlı olduğu tespit edilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının yanı sıra Bağcılar'da da 5 katlı bina tahliye edildi. 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 binanın genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği ve beton kalitesinin düşük olduğu ortaya çıktı. Kararın ardından söz konusu binalarda öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler ve personel, kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttı. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının bir bölümünün de depremde hasar gördüğü ortaya çıktı. 1970'lerin sonunda inşa edilip hizmete alınan 10 katlı binadaki hasarlı bölümün tahliyesine başlandığı öğrenildi. Ayrıca Bağcılar Güneşli Mahallesi 1311. Sokakta bulunan 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Evlerinde kalmaya korkan bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemenin ardından yıkılma riski bulunduğu tespit edilen binanın 60 sakini tahliye edildi.