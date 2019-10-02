Uşak’ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı

BUGÜN NELER OLDU

Uşak'ta yaşayan müzisyen Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006 yılında yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmalara rağmen Yobaz'ın izine rastlanamadı. Ancak Mehmet Yobaz'ın, o dönem 5 yaşında olan torunu S.A, geçtiğimiz günlerde Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dedesinin öldürüldüğü ihbarında bulundu. S.A. dedesinin o dönem dost hayatı yaşadığını iddia ettiği A.A. ile onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürülerek, bir kuyuya atıldığını kaydetti. Bunun üzerine polis A.A. ve E.P'yi gözaltına aldı. Torun S.A.'nın söylediği bölgede de iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Torun S.A'nın, olayın faillerinden A.A. ile birlikte yaşadığı ve korktuğu için bugüne kadar cinayeti söylemediği öğrenildi.