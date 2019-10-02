Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uşak’ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı

’ta 13 yıl sonra gelen itirafı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Uşak’ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı
Uşak'ta yaşayan müzisyen Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006 yılında yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmalara rağmen Yobaz'ın izine rastlanamadı. Ancak Mehmet Yobaz'ın, o dönem 5 yaşında olan torunu S.A, geçtiğimiz günlerde Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dedesinin öldürüldüğü ihbarında bulundu. S.A. dedesinin o dönem dost hayatı yaşadığını iddia ettiği A.A. ile onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürülerek, bir kuyuya atıldığını kaydetti. Bunun üzerine polis A.A. ve E.P'yi gözaltına aldı. Torun S.A.'nın söylediği bölgede de iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Torun S.A'nın, olayın faillerinden A.A. ile birlikte yaşadığı ve korktuğu için bugüne kadar cinayeti söylemediği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN