13 yıl sonra kemikleri bulundu

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UŞAK'TA düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006'da kayıp ihbarında bulunulmuştu. Aramalara rağmen Yobaz bulunamamıştı. Yıllar sonra, o dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A (18), dedesinin, imam nikâhlı eşi A.A. ve onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürüldüğünü ileri sürerek, ihbarda bulundu. Soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılmış halde insan kafatası, kemik parçaları ve olayda kullanıldığı belirtilen balta bulundu. A.A.'nın ifadesinde, Mehmet Yobaz ile imam nikâhı kıyarak birlikte yaşadıklarını, o dönemde E.P. ile de gönül ilişkilerinin bulunduğunu aktardığı öğrenildi. E.P.'nin bir gece evlerine alkollü olarak geldiğini, o sırada uyuyan Mehmet Yobaz'ın başına baltayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra arabaya koydukları cesedi, bir kuyuya attıklarını anlattı. E.P. ise suçlamaları kabul etmedi. AA