Ceviz ağacından düşen düşene: Bir ayda 4 ölü 150 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Kastamonu'da ceviz ve kestane hasadının başlaması ile birlikte eylül ayı içerisinde ağaçtan düşen 4 kişi hayatını kaybederken, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 50 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Ceviz ağacından düşen 100'den fazla kişi de ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Kastamonu'da ceviz ve kestane hasadının başlamasıyla birlikte kazalar da beraberinde geldi. İl genelinde Eylül ayında onlarca kişi ceviz ve kestane ağacından düşerek yaralandı. Durumları ciddi olan 50 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 15'inin yoğun bakım ünitesinde, diğerlerinin de serviste oldukları öğrenildi. Ağaçtan düşen İsmail Küçükakça (62), Hüseyin Özsoy (61), Ahmet Tutar (55) ve Ramazan Kürelioğlu (64) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceviz ve kestane ağacından düşen 100'ün üzerinde kişi de ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Geçtiğimiz yıla göre ceviz ve kestane ağaçlarından düşerek yaralananların sayısının artması üzerine uzmanlar, vatandaşları daha dikkatli olmaları ve hasadı işin ehli olan insanların yapması tavsiyesinde bulundu. İHA