Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ekim Diyanet: Cuma hutbesi konusu nedir?

4 Ekim Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan bu namazdan önce bir konu hakkında hadisler okunur, cemaat bilgilendirilir. Her Perşembe günü Diyanet tarafından belirlenen ve yayınlanan Cuma hutbesinde bugün; "Allah'ın bize emaneti olan yeryüzünü Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak" konu edinilmiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri ile verilen bu konu, bugün tüm camilerde cemaate okunacak. İşte 4 Ekim Cuma hutbesi!

CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR? (4 EKİM 2019)

Diyanet İşleri tarafından her perşembe açıklanan cuma hutbesini haberimizin devamından bulabilirsiniz...