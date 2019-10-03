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yayınlandı! 4 Ekim Diyanet: nedir?

İslam alemi tarafından büyük önem taşına bu günde Müslümanlar camilere akın eder ve ibadetlerini gerçekleştirirler. Her hafta Başkanlığı tarafından seçilen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunur. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanır. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar "4 Ekim konusu nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Peki, Diyanet İşleri konusu ne olacak? İşte 4 Ekim Cuma hutbesi!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 23:59
Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ekim Diyanet: Cuma hutbesi konusu nedir?

4 Ekim , Başkanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan bu namazdan önce bir konu hakkında hadisler okunur, cemaat bilgilendirilir. Her Perşembe günü Diyanet tarafından belirlenen ve yayınlanan Cuma hutbesinde bugün; "Allah'ın bize emaneti olan yeryüzünü Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak" konu edinilmiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri ile verilen bu konu, bugün tüm camilerde cemaate okunacak. İşte !

CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR? (4 EKİM 2019)

Diyanet İşleri tarafından her perşembe açıklanan cuma hutbesini haberimizin devamından bulabilirsiniz...

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Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ekim Diyanet: Cuma hutbesi konusu nedir?
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