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kaçta kılınacak sorusu araştırılıyor. Müslümanlar açısından sayısız hikmetlerle dolu günlerden biri olan haftanın son günü geldi. Toplamak ve bir araya getirmek anlamlarını taşıyan bu günde Müslümanlar camilere gider ve topluca ibadetlerini gerçekleştirir. Bu günün önemi Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir hadisinde şöyle ifade edilmektedir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, cennete girmiş ve cennetten çıkmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." Böylesine önemli olan günde vatandaşlar 4 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte , , il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 22:40
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi tarafından büyük önem taşıyan Cuma namazı içinmilyonlarca Müslüman camileri dolduracak ve ellerini semaya açıp dua edecek ibadetlerini yerine getirecekler. , ve başta olmak üzere il il namaz vakitleri yoğun olarak araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve il il 4 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için hazırladık. İşte ' kaçta kılınacak' sorusunun yanıtı…

CUMA NAMAZI SAATİ (4 EKİM 2019)

Müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu günde bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir. İl il 4 Ekim Cuma namazı saatleri haberimizin devamında…

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
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