Dalak patlatan koca dayağı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulaşıkları geç yıkadığı iddiasıyla eşi Halit H. (35), tarafından darp edilen Hacer H.'nin (30) dalağı patladı. Ameliyata alınan genç kadın dalağını kaybederken, iç kanamasının devam ettiği, bir süre daha hastanede tutulacağı öğrenildi. Gözaltına alınan dayakçı koca tutuklandı. Olay önceki gün Karagedik mahallesinde yaşandı. 3 yıl önce ikinci evliliğini Halit H. ile yapan bir çocuk annesi Hacer H., bulaşıkları geç yıkadığı gerekçesiyle eşi Halit H. tarafından darp edildi. Eşinin yumruklu saldırısına uğrayan kadının yardımına kızı yetişti. Annesinin çığlığı üzerine olay yerine gelen küçük kız, "Yeter artık, bırak annemi" diye bağırarak öfkeli adamı durdurabildi.







Talihsiz kadın bir süre sonra evden çıkıp, anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada fenalaşınca Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer H.'nin dalağının patladığı, iç kanama yaşadığı ve hemen ameliyata alınması gerektiği bildirildi. Ameliyata alınan Hacer H.'nin dalağı alınıp yoğun bakıma sevk edildi. Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen kadın, eşinden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri şikâyet üzerine başlattıkları çalışma kapsamında Halit H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit H. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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'BİR HAFTA ÖNCE DE DÖVDÜ'

Genç kadının annesi Ayşe Bayram ile babası Davut Bayram, Halit H.'nin en ağır cezayı almasını istedi. Anne Ayşe Bayram, "Evlendiği günden beri kızıma şiddet uyguluyor. Daha bir hafta önce yine dövmüştü. Kızım evine gitmek istemiyordu. Eve gelip yalvardı ve ben gönderdim. Bu kez kızımın canına kast etti" diye konuştu. Baba Davut Bayram da şiddetin uzun süredir devam ettiğini belirterek "Yaklaşık 1 hafta önce kızımın merdivenden düştüğünü söylediler. Başına 7 dikiş atıldı. Sonra öğrendim ki, alnına tekme atmış. Her seferinde dövüp yalan söylüyor" diye konuştu.