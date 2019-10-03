Falçatalı katil teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Eyüpsultan'da tartıştığı eşini falçata ile öldüren şahıs, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olaydan 2 gün sonra polisi arayarak eşimi öldürdüm diyen zanlı Özgür Ecrim, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Özgür Yılmaz Ecim (35), ile Kadriye Ecim (34) çifti, 2 gün önce henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Ecim, eşi Kadriye Ecim'i falçata ile ağır yaraladı. Yaralı kadın bir süre sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası kimseye haber vermeyen Özgür Ecim 3 çocuğunu da alarak evden uzaklaştı. Gece saatlerinde polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" diyen Özgür Ecrim, daha sonra Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis, evde cesetle karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp'a kaldırıldı.