İşe giremeyince başkan yardımcısını rehin aldı

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nde geçtiğimiz yıl işine son verilen Sinan Bingöl tekrar işe girmek için dün Belediye Başkanı CHP'li Uğur Sertaslan'ın odasına gitti. İşe geri alınma teklifi kabul edilmeyen Bingöl, silahını çekerek başkana doğrulttu. Çalışanların engel olduğu Bingöl, bu kez Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girip rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonrası Bingöl polise teslim oldu. Olay nedeniyle fenalık geçiren 3 kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.