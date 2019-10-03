İstanbul'daki silahlı yol verme kavgasına 6 gözaltı

Olay, 24 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Seyrantepe TEM Oto Yolu Sarıyer dönüşü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç şoförü yol verme tartışması nedeniyle araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. İki aracın sürücüsü olayın devamında bir akaryakıt istasyonuna girdi. İki grup arasında silahlı kavga çıktı. 5 kişi yaralandı. İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) gözaltına alındı.



3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İsmail A. ve Murat Cihan A. isimli şüphelilerin üst aramasında olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi. Benzin istasyonundaki kavga anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Şüphelilerden İpek A., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin V. ve Ali Rıza A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İsmail A., Murat Cihan A. ve Murat Gül A. isimli diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU