İzmir’de 800 binanın yapı kayıt belgesi iptal

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İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kişi beyanına dayalı olarak internet üzerinden yapılan imar barışı başvurularını mercek altına aldı. Uydu fotoğrafları üzerinden yapılan incelemeler sırasında şu ana kadar 800 yapının yasa kapsamına girmediği halde yasadan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu tespit etti. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "800 civarında uygunsuz başvuru tespit ettik. Hepsinin yapı kayıt belgesini iptal edip yasayı suiistimal edenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Başvurusu sırasında ödenen paraları da devlete irat kaydettik. Ayrıca bu kaçak yapıların yıkılması için bulundukları ilçe belediyelerine yazı yazdık. .Belge iptali yapılan yerleri İZSU ve TEDAŞ'a da bildiriyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapıları yasal zemine oturtmak amacıyla geçen yıl haziran ayında imar barışı uygulamasını başlattı. Daha önce iki kez uzatılan imar barışı başvuru süresi 15 Haziran'da resmen sona erdi. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları kapsayan uygulamayı fırsat bilen bazı uyanıklar milat kabul edilen tarihten sonra yaptıkları kaçak yapıları yasa kapsamına sokarak haksız rant elde etmek istedi.İzmir'de en çok imar barışı başvurusu Bornova'da yapıdı. Bornova 55 bin 77 adet başvuru ile birinci sırada yer alırken 37 bin 57 adet başvuru ile ikinci sırada Buca yer aldı. En az başvuru ise 870 başvuru ile Beydağ'dan geldi. Beydağ'ı ise 2 bin 308 başvuru ile Balçova izledi.