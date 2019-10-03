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Kanı silmesini isteyen hastaya hemşireden küfür!

'nde kaza geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 09:46
Kanı silmesini isteyen hastaya hemşireden küfür!

28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, kaza yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜFÜR EDİP "GEBER" DEDİ

İddiaya göre kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi. Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan' sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

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Kanı silmesini isteyen hastaya hemşireden küfür!
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