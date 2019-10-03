Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Balıkesir'de pompalı tüfekle vuruldu...

Dün Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Üç aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Hasan Nail Çalgı pompalı tüfek ile vurulması sonucunda hayatını kaybetti. Katilin kayınbiraderi Sergen D. Olduğu ortaya çıktı. Kavga yerine giderken kendisini engellemeye çalışan Çalgı'yı kazara vurduğu öne sürüldü.

"BALIKESİR'DE CİNAYET"

Olay, dün gece saatlerinde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Roman aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Sergen D. yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Nail Çalgı, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalgı'nın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 10 kişi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen Hasan Nail Çalgı'nın kendisini vuran Sergen D.'nin eniştesi olduğu ortaya çıktı. Kavgada Çalgı'nın Sergen D.'yi durdurmaya çalıştığı sırada, tüfeğin kazara ateş aldığı iddia edildi. Sergen D.'nin daha sonra elindeki tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtığı öğrenildi.