Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde sıcak havalar etkisini gösterirken bazı illerimiz için yağış uyarısı verildi. Özellikle bu hafta sonu plan yapacaklar için Meteoroloji hava durumu 5 günlük raporunda yağışların etkisini göstereceğini önemle vurguladı. Peki, Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri paylaşıldı. Haberimizin devamında güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.