Miss Turkey 1. Simay Rasimoğlu oldu! 2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?

Miss Turkey final heyecanı sona erdi. Yüzlerce aday arasından seçilen 20 finalist bu akşam Türkiye'nin en güzel kızı seçilmek için yarıştı. Bu akşam yapılan güzellik yarışması finalistleri; Simay Rasimoğlu, Bilgi Nur Aydoğmuş, Melike Kanbur, Hüray Ertürk, Dilara Özdemir, İdil Doğa Oral, Selin Karaaslan, Ada Demirelli, Reyhan Kasapoğlu, Aleyna Yavaş, Nazlı Can Çetin, Zübeyde Lokmanoğlu, Elif Yahyaoğlu, Sandra Deniz Karslı, Nursena Özcanlı, Ece Demiralp, Pelin Kahraman, Büşra Turan, Naz Özdeğirmenci isimlerindeki 20 genç güzel arasından Simay Rasimoğlu birinci, Büşra Turanboy ikinci ve Bilgi Nur Aydoğmuş üçüncü oldu. İşte Miss Turkey 2019 detayları...

MISS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Simay Rasimoğlu hakkında merak edilen herşey haberimizin devamında...