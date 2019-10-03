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1. Simay Rasimoğlu oldu! 2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?

2019 finalinde yarışan 20 aday için heyecan doruktaydı. Dün akşam düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek isim Simay Rasimoğlu oldu! Türkiye'nin en güzel kadını Simay Rasimoğlu boyu ve kilosu ise sosyal medyanın gündeminde yer edindi. Peki Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 3.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 09:49
Miss Turkey 1. Simay Rasimoğlu oldu! 2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?

Miss Turkey final heyecanı sona erdi. Yüzlerce aday arasından seçilen 20 finalist bu akşam 'nin en güzel kızı seçilmek için yarıştı. Bu akşam yapılan finalistleri; Simay Rasimoğlu, Bilgi Nur Aydoğmuş, Melike Kanbur, Hüray Ertürk, Dilara Özdemir, İdil Doğa Oral, Selin Karaaslan, Ada Demirelli, Reyhan Kasapoğlu, Aleyna Yavaş, Nazlı Can Çetin, Zübeyde Lokmanoğlu, Elif Yahyaoğlu, Sandra Deniz Karslı, Nursena Özcanlı, Ece Demiralp, Pelin Kahraman, Büşra Turan, Naz Özdeğirmenci isimlerindeki 20 genç güzel arasından Simay Rasimoğlu birinci, Büşra Turanboy ikinci ve Bilgi Nur Aydoğmuş üçüncü oldu. İşte Miss Turkey 2019 detayları...

MISS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Simay Rasimoğlu hakkında merak edilen herşey haberimizin devamında...

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Miss Turkey 1. Simay Rasimoğlu oldu! 2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
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