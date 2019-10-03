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Sokakta yürürken silahla vuruldu

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Sokakta yürürken silahla vuruldu
İstanbul Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta dün 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Sokakta yürürken silahla vuruldu
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