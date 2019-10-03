Son dakika haber: Ege'de korkutan deprem! Marmaris 5.3 ile sallandı! 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde saat 07.44'de deprem meydana geldiği belirtildi. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.3 olduğu belirtilirken, deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan depremin ardından bölgede panik oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyururken AFAD 5,0 olarak açıkladı.