Son dakika haberi: Akdeniz depreminin ardından paylaştılar! Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem…

Türkiye son dönemde art arda depremler ile sallanıyor. Önce İstanbul Silivri'de yaşanan depremler bugün ise Ege bölgesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem akıllara yine büyük Marmara depremini getirdi. Ege bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından artçıların devam etmesi vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Olası Marmara depremi ile ilgili bir son dakika tahmini de Hollandalı bir araştırma şirketinden geldi. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…