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haberi: depreminin ardından paylaştılar! ’de 7 büyüklüğünde

İstanbul Silivri’de art arda yaşanan depremlerin ardından bugün sabah saatlerinde Ege bölgesinde 5 büyüklüğünde meydana geldi. Depreminin ardından ise artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleşen bu olayların üzerine yine akıllara büyük Marmara depremi geldi. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda ’de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:48
Son dakika haberi: Akdeniz depreminin ardından paylaştılar! Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem…

son dönemde art arda depremler ile sallanıyor. Önce İstanbul Silivri'de yaşanan depremler bugün ise Ege bölgesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki akıllara yine büyük Marmara depremini getirdi. Ege bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından artçıların devam etmesi vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Olası Marmara depremi ile ilgili bir tahmini de Hollandalı bir araştırma şirketinden geldi. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Akdeniz depreminin ardından paylaştılar! Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem…
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