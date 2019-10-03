Son Dakika: İstanbul'un ardından Akdeniz'de de artçı deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

İstanbul'un Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta gerçekleşen 5.8 şiddetinde deprem büyük paniğe yol açarken 5 üzerindeki bir sarsıntı da bu sabah saatlerinde Akdeniz'de yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de sabah 07.44 sularında 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğini 8.7 km olarak duyururken, AFAD ise 5.0 olarak son dakika açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler listesine haberimizden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREM LİSTESİ

Sabah saatlerinde gerçekleşen meydana gelen sarsıntının Akdeniz merkezli olmasına karşın Ege Denizi'nden de hissedildiği; Fethiye, Dalaman ve Göcek'te yaşayan halkta büyük panik yarattığı bilgisine ulaşıldı. Bunun akabinde, bölgede yaşayan ve durumu yakından takip etmek isteyen milyonlarca vatandaş son depremler listesi ile doğru ve güncel bilgilere hızlıca ulaşmak istiyor.

İşte, bugün yaşanan son depremler;