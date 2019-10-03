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Son Dakika: 'un ardından 'de de artçı oldu! Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ile tarafından gelen son dakika verilerine göre, 'de 5.1 şiddetinde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından saat 07.44'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak açıklanırken derinliği ise 8.7 km olarak duyuruldu. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen olayın Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleşen sarsıntı neticesinde bölgede büyük panik oldu. Böylece, geçtiğimiz haftaki depreminin ardından yakın bir bölgede daha 5 ve üzeri şiddetinde bir sarsıntı oldu. Hal böyle olunca da, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde bulunan son depremler listesi de en çok araştırılan konular arasında ilk sıraya çıktı. Peki, 3 Ekim 2019 Perşembe günü en son deprem ne zaman oldu? İşte, dakika dakika veriler ile son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:10
Son Dakika: İstanbul'un ardından Akdeniz'de de artçı deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

'un Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta gerçekleşen 5.8 şiddetinde büyük paniğe yol açarken 5 üzerindeki bir sarsıntı da bu sabah saatlerinde 'de yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de sabah 07.44 sularında 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğini 8.7 km olarak duyururken, AFAD ise 5.0 olarak son dakika açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler listesine haberimizden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREM LİSTESİ

Sabah saatlerinde gerçekleşen meydana gelen sarsıntının Akdeniz merkezli olmasına karşın Ege Denizi'nden de hissedildiği; Fethiye, Dalaman ve Göcek'te yaşayan halkta büyük panik yarattığı bilgisine ulaşıldı. Bunun akabinde, bölgede yaşayan ve durumu yakından takip etmek isteyen milyonlarca vatandaş son depremler listesi ile doğru ve güncel bilgilere hızlıca ulaşmak istiyor.

İşte, bugün yaşanan son depremler;

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Son Dakika: İstanbul'un ardından Akdeniz'de de artçı deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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