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, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

Karaman'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Cafer İzci (42) yaralandı. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Çiğdem Öz, "Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim" diyerek gözyaşı döktü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:52
Sürücü, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobili, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

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Sürücü, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü
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