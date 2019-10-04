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ve önemi nedir? !

Günün anlam ve önemine uygun olarak yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de 2004 yılında yasa ile koruma altına alınan hayvan hakları sayesinde onlar da insancıl muamele görmelilerdir. Sosyal medyada yer alan bu konu dünya genelinde de büyük yankı uyandırıyor. Dünya genelinde maddi kazanç ya da eğlence sebebi ile kullanılan hayvanların hakları, günümüzde şiddet ve eziyet gören, kötü muameleye maruz kalan hayvanların aslında ne kadar önemli olduklarını bizlere göstermek amacıyla 4 Ekim olarak kutlanıyor. Peki Hayvanları Koruma Günü'nün tarihçesi nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:58
Hayvanları Koruma Günü ve önemi nedir? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü!

Hayvan hakları ve refahı için kutlanan uluslararası bir gün olan sosyal medyada yerini aldı. Hayvanların da insancıl muamele görmesini vurgulayan, eğlence ve maddi amaçlı kullanılmaması gerektiğini belirten aynı zamanda tıbbi ve kozmetik sebeplerden ötürü kişisel ihtiyaçlar adına bir canlının hayatına mal olunmaması gerektiğini gözler önüne seren 4 Ekim özel bir gündür. Bunun için hayvanları koruma faaliyetleri hayvan sevenler tarafından yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Bu bağlamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve önemi nedir?

İşte detaylar...

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Hayvanları Koruma Günü ve önemi nedir? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü!
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