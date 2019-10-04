Hayvanları Koruma Günü ve önemi nedir? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü!

Hayvan hakları ve refahı için kutlanan uluslararası bir gün olan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sosyal medyada yerini aldı. Hayvanların da insancıl muamele görmesini vurgulayan, eğlence ve maddi amaçlı kullanılmaması gerektiğini belirten aynı zamanda tıbbi ve kozmetik sebeplerden ötürü kişisel ihtiyaçlar adına bir canlının hayatına mal olunmaması gerektiğini gözler önüne seren 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü özel bir gündür. Bunun için hayvanları koruma faaliyetleri hayvan sevenler tarafından yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. Bu bağlamda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve önemi nedir?

İşte detaylar...