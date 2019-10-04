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Babaannesini boğarak öldürdü

Giriş Tarihi: 4.10.2019
UŞAK'TA yaşayan Fadime B.'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B.'nin (18) şehir dışında olduğu bilgisini aldı. A.B.'nin İzmir'in Bornova ilçesinde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi, Fadime B.'ye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı. Uşak'a getirilen ve cinayeti itiraf ettiği belirtilen A.B., tutuklandı.
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Babaannesini boğarak öldürdü
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