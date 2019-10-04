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Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor: 450 TL'ye saç çıkartan ''

Saç çıkardığı iddiasıyla farklı markalar altında piyasaya sürülen ''ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya rağmen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor. Bu alandaki talebi gören kimi uyanık girişimcilerin ise musluk suyunu mavi su diye yutturmaya çalıştığı dahi iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:49
Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor: 450 TL'ye saç çıkartan 'mavi su'

Yenişafak'ın haberine göre, Saçı dökülenlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği saç ekim uygulaması büyük bir pazarı da ortaya çıkardı. Yıllık 1 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşan pazarda, ekim maliyetleri de ortalamada 5 ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Söz konusu rakam bütçesini aşanları ya da mevcut uygulamalardan istediği sonucu alamayanları ise alternatif ürünlere yöneltiyor.

İşin bu kısmında ise son zamanlarda büyük revaçta olan 'mavi su' denilen bir ürün göze çarpıyor.

Öyle ki; kulaktan kulağa aktarılan saç çıkarma hikayeleri ile ortaya çıkan ciddi talep sonrası satıcıların mantar gibi türemeye başladığı görülüyor.

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MUSLUK SUYUNU YUTTURMAYA ÇALIŞAN DA VAR

Resmi kurumlardan onaylı olanların dışında çok sayıda, onaysız, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen ürünlerin de piyasaya sürüldüğü görülürken bu ürünler arasında musluk suyunu mavi su diye vatandaşa yutturmaya çalışanların dahi olduğu iddia ediliyor...

EL ALTINDAN SATILIYOR

Bir çok online satış kanallarının yanı sıra kuaförlerde ise el altından satılan ürünlerin fiyatları tek adette 100 TL'den başlarken, ürünün tam anlamıyla etkisini göstermesi için ise 450 TL'lik setin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Ünlü isimlerin dahi tanıtım amaçlı kısa videolar çekerek reklamını yaptığı mavi suya yönelik kimi kullanıcılar fayda gördüğünü belirtirken, kimileri ise etkisini görmediğini ifade ederek şikayette bulunuyor.

BAKANLIKTAN UYARI!

Geçtiğimiz aylarda mavi su hakkında vatandaşlardan çok sayıda soru gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu ürünlerin bakanlık onaylı olanları olduğuna da dikkat çekerek, 'Kelliğe çare' adı altında internet üzerinden satış yapan siteler hakkında ise işlem yapılacağını belirtmişti.

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Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor: 450 TL'ye saç çıkartan 'mavi su'
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