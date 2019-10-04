Balıkesir'deki silahlı kavga

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sergen D, A.B. ve Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

İbrahimce Mahallesi'nde oturan üç aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmıştı.

Sergen D'nin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hasan Çalgı'nın da (32) aralarında bulunduğu 11 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.