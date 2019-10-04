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Beklenen fırtına 'a geldi

için beklenen sağanak yağış, kenti etkisi altına aldı. Yağış ile birlikte fırtına da etkili oldu. İstanbullular dakikada ortalama 34 şimşek çaktı.

Giriş Tarihi: 5.10.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 06:49
Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

İstanbul'da haftasonu etkili olması beklenen fırtına ve şiddetli sağanak yağış başlarken, kentin üzerini kaplayan yoğun bulutlarda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanıyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DÜZELMEYECEK

Yağışların Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz''de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

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Beklenen fırtına İstanbul'a geldi
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