4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! Cuma 4 Ekim BİM aktüel kataloğu tam listesi dopdolu!

Yeni haftaya ilişkin BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Şimdi ise katalogda yer alan indirimli ürünler listesi müşterilerini bekliyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM kataloğunda yer aldı. Özel olarak yayınlanan kataloğun dikkat çeken ürünleri ise teknolojik aletler ve çeyizlik ürünler oldu. Bunun akabinde vatandaşlar '' 4 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Ekim indirim listesinde ihtiyaçlarınız doğrultusunda birçok farklı kategoride indirim mevcut olacak.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle çeyizlik ve teknolojik ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Öne çıkan ürün ise hiç şüphesiz Meizu Note 8 cep telefonu, Tefal buhar kazanlı ütü, fanlı ısıtıcı oldu. Aşağıda bulunan görsele tıklayarak 4 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.