Bir ayda 53 kadın cinayeti işlendi

BUGÜN NELER OLDU

2019 eylül ayı kadın cinayetlerinde son ayların en yüksek rakamına ulaşıldığı ay oldu. Bu ay 53 kadın cinayete kurban giderken kadına şiddet ise devam etti. "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun verilerine göre, işlenen kadın cinayetlerinin 11'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 31 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2'si ekonomik bahaneyle, 9'u boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Eylülde öldürülen 53 kadından 17'sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 15'i evli oldukları erkek, 6'sı tanıdık/akraba, 5'i birlikte olduğu erkek, 3'ü oğlu, 2'si ağabeyi, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 1'i evli olduğu erkek ve ailesi, 1'i evli olduğu erkek ve kardeşi, 1'i de tanımadığı biri tarafından öldürüldü.Kadınların 18'i kesici aletle, 12'si ateşli silahlarla, 2'si boğularak, 1'i boğularak ve kesici aletle, 1'i düşerek, 1'i kimyasal madde ile, 1'i de yanarak öldürüldü. 17'sinin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 30'u evinde, 6'sı sokakta, 2'si parkta, 1'i ahırda, 1'i bahçede, 1'i eğlence mekânında, 1'i iş yerinde, 1'i manavda, 1'i de otelde öldürüldü. Kadınların 2'si barajda, 2'si ormanda, cansız bedenleri bulundu. 5 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. ntv.com.tr