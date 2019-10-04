Birbirinden farklı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Yeni ve ayetli Cuma mesajları 2019

Hiç şüphesiz, bir Cuma gününün daha mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan yurttaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde, kısa ve uzun seçenekleri ile resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri koymayı da ihmal etmedik. İşte, 4 Ekim 2019 için sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram veyahut çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 4 EKİM 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.