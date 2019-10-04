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’da mutfak tüpü patladı: 1 öldü

’nun Seben ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 20:25
Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 öldü
Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan 73 yaşındaki Müsavvet Kamış, mutfakta tüp değiştirdiği sırada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için hızla evden çıkan Kamış, tüpün patlamaması için tekrar eve girdi. Yaşlı adam eve girdiği sırada mutfakta bulunan tüp patladı. Tüpün patlaması sonucu büyüyen yangında Kamış'a ait ev, samanlık ve ahır yandı. Olay yerine sevk edilen Seben, Nallıhan ve Mudurnu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Müsavvet Kamış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kamış'ın, eve girdiği sırada tüpün patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
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Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 öldü
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