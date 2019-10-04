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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Ekim , , ve il il Cuma namazı saatleri burada

Müslümanlar açısından sayısız hikmetlerle dolu günlerden biri olan haftanın son günü geldi. Camileri ibadet için dolduracak olan müslümanların akıllarında Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusu yer alıyor. Öte yandan toplamak ve bir araya getirmek anlamlarını taşıyan bu günde Müslümanlar topluca ibadetlerini gerçekleştiriyor. Böylesine önemli olan günde vatandaşlar Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 4 Ekim , , il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 10:19
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada

Müslüman alemi tarafından büyük önem taşıyan Cuma namazı içinmilyonlarca Müslüman camileri dolduracak ve ellerini semaya açıp dua edecek ibadetlerini yerine getirecekler. , ve başta olmak üzere il il namaz vakitleri yoğun olarak araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve il il 4 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için hazırladık. İşte ' kaçta kılınacak' sorusunun yanıtı…

CUMA NAMAZI SAATİ (4 EKİM 2019)

Müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu günde bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir. İl il 4 Ekim Cuma namazı saatleri haberimizin devamında…

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada
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