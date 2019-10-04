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Durak faciasında şoföre 8 yıl ceza

Üsküdar'da otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya (48), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 17:51
Durak faciasında şoföre 8 yıl ceza

Tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilen Karakaya'nın sürücü belgesi de 1 yıl süreyle geri alındı. Karakaya, savunmasında aracın fren sisteminin tutmadığını, hiçbir kusuru ve kastı olmadığını iddia etti.

Geçen yıl 1 Şubat'ta yaşanan kazada halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada bir anda hızlanınarak durakta yolcu alan başka bir otobüse sürtmüştü. Durakta bekleyen Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (70) ve Perihan Çelik (66) hızını alamayan otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. 50 metre ileride durabilen otobüsün çarptığı Hatice Yıldırım ve Belgizar Erdoğan ise yaralandı.

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Durak faciasında şoföre 8 yıl ceza
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