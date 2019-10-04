Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Iğdır'da ayrı yaşadığı 7 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (46), evinin sokağında pusu kurarak, 16 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Çağraş (49), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararında, tutuklu sanığın, evinin sokağında beklemesinin cinayeti planladığı anlamına gelmeyeceğini, 16 bıçak darbesinin de 'canavarca hisle ya da eziyet çektirmek’ kastı ile hareket ettiğini göstermeyeceğini ifade edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:42
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 19 Eylül 2018'de saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Salman Sokak'ta meydana geldi. Çağraş çifti, yaşadıkları kavgalar nedeniyle boşanma kararı alarak, olaydan 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN