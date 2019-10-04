Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Iğdır'da ayrı yaşadığı 7 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (46), evinin sokağında pusu kurarak, 16 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Çağraş (49), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararında, tutuklu sanığın, eşini evinin sokağında beklemesinin cinayeti planladığı anlamına gelmeyeceğini, 16 bıçak darbesinin de 'canavarca hisle ya da eziyet çektirmek’ kastı ile hareket ettiğini göstermeyeceğini ifade edildi.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:40Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:42
Olay, 19 Eylül 2018'de saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Salman Sokak'ta meydana geldi. Çağraş çifti, yaşadıkları kavgalar nedeniyle boşanma kararı alarak, olaydan 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladı.