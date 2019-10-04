Evkur çalışma saatleri 2019! Evkur saat kaçta açılıyor saat kaçta kapanıyor?

Kozmetikten spor aletlerine, teknolojiden zücaciyeye kadar binlerce ürün satışı gerçekleştiren Evkur'un çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1972 yılında Murat Halı Mağazaları adı altında kurulan firma, 1994 yılına kadar bu ismi kullanmış daha sonra ismini değiştirerek Evkur Alışveriş Merkezi olarak ismini değiştirmiştir. Peki, Evkur saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Evkur çalışma saatleri 2019

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | EVKUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Evkur, hafta içi her gün sabah 09.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmet vermektedir. Öte yandan mağaza öğle arası yapmamaktadır.

Pazar günü saat 10.30 ile 21.00 arasında hizmet veren firmanın çalışma saatleri ilden ile farklılık gösterebilir.

Evkur tüm resmi tatil günlerinde açıktır.

Evkur merkez binası Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0212 473 4646 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.