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Fakültede tahliyesi başladı

Depremde oluşan hasar nedeniyle eğitime 20 gün ara verilen Veteriner Fakültesi binasında tahliye başladı

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Fakültede deprem tahliyesi başladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ilgili binalarda inceleme yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından Veteriner Fakültesi ile Bakırköy yerleşkesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim faaliyetlerine 20 gün ara verilmesi kararı çıktı. Üniversite yönetiminin kararı sonrası öğrenci bulunmayan Veteriner Fakültesi binalarında tahliye işlemi başladı. Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da "Veteriner fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 arasında ara verilmesine karar verilmiştir" dedi.

Deprem sırasında en özel tahliye

Diğer yandan Avcılar'da bulunan Alsancak İlkokulu ile yanındaki Alsancak Ortaokulu binaları riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Bugün için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek. Alsancak İlkokulu'un 1999 depreminde de hasar gördüğü ve güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi.

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Fakültede deprem tahliyesi başladı
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