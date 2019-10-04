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Hayali konteyner satarak dolandırıyordu... Yakayı ele verdi!

İzmit'te internet üzerinde hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaptı. H.Ö.’nün hesabını kullandığını öne süren kadın arkadaşı M.G. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:04
Hayali konteyner satarak dolandırıyordu... Yakayı ele verdi!

İnternet üzerinde bir alışveriş sitesine satılık konteyner ilanı veren H.Ö., Antalya'da yaşayan S.K. ile 5 bin 500 TL karşılığında anlaştı. H.Ö., konteyneri satın almak isteyen S.K.'ye parayı yatırması için M.G. isimli kadın arkadaşının hesap numarasını verdi. H.Ö. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. S.K.nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabına yatan parayı çekerek H.Ö.ye veren M.G'yi gözaltına aldı.

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Hayali konteyner satarak dolandırıyordu... Yakayı ele verdi!
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