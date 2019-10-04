Karısını öldürtmek için kiralık katil tuttu

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre; Nafiye D.A., 2005 yılında iş adamı Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu çok iyi olan Nafiye D.A., eşiyle evlilik sırasında mal varlığı anlaşması yaptı. "Boşanma Halinde Kimse kimsenin malından almayacak" sözleşmesi yapan ikili arasındaki evlilikte 2008 yılında problemler doğunca Nafiye D.A., ayrılmak için mahkeme başvurdu. Ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.



700 BİN LİRAYA KİRALIK KATİL TUTTULAR



İddialara göre; ikilinin arasında dava sürerken Almanya'da yaşayan iş adamı Kadir A., eşini öldürtmek için Soner D. ile anlaştı. Eşinden miras almayı planlayan Kadir A.'nın anlaştığı Soner D., üç arkadaşını da olaya dahil etti. Cinayet planı yapan dört şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katil ile anlaştı. İddialara göre kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti. Üç kişilik bir ekip dört gün keşif yaptı. Ancak yanlış adrese giren kiralık katil, adreste başka bir kadınla karşılaşınca cinayetten vazgeçti.

KİRALIK KATİL POLİSE GİTTİ

Müslüm K. olayın ardından "Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz" diyerek Soner D. ile tartıştı. Ardından kiralık katil olarak tutulan Müslüm K. polise gitti ve itirafçı oldu. Müslüm K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeleri sürdüren İstanbul Organize Suçlar Şubesi operasyon düzenledi. Cinayeti organize ettiği iddia edilen Soner D. ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Soner D.'nin iş adamı Kadir A. ile cinayet için bir milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yurt dışında yaşayan iş adamı Kadir A. hakkında ise yakalama kararı çıkmasının beklendiği ifade edildi.