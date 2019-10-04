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Kazada ölen İrem Su'nun annesi O bana ev yapacaktı, ben ona yaptım

Burdur'da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ikinci duruşması Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde görüldü. Ertelenen duruşma sonrası İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, "Ben depremden çok korkuyorum. Kızım da inşaat mühendisi olup, bana depreme dayanıklı ev yapacaktı. Kaza oldu. Mecbur ona bir yer alınması gerekiyordu. Biz o parayla İrem Su'ya mezar aldık. O bana ev yapacaktı. Ben ona ev yaptım" sözleriyle acısını dile getirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:48
Kazada ölen İrem Su'nun annesi O bana ev yapacaktı, ben ona yaptım

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Kazada ölen İrem Su'nun annesi O bana ev yapacaktı, ben ona yaptım
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