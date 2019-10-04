Haberler Yaşam Haberleri Kazada ölen İrem Su'nun annesi O bana ev yapacaktı, ben ona yaptım

Kazada ölen İrem Su'nun annesi O bana ev yapacaktı, ben ona yaptım Burdur'da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ikinci duruşması Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde görüldü. Ertelenen duruşma sonrası İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, "Ben depremden çok korkuyorum. Kızım da inşaat mühendisi olup, bana depreme dayanıklı ev yapacaktı. Kaza oldu. Mecbur ona bir yer alınması gerekiyordu. Biz o parayla İrem Su'ya mezar aldık. O bana ev yapacaktı. Ben ona ev yaptım" sözleriyle acısını dile getirdi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 4.10.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:48