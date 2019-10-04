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Koca yürekliler!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Koca yürekliler!
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremde Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. Küçük kahramanlar yaşananları anlattı. 3/C sınıfı öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Aleyna Revna Çelik (8), aynı sınıfta eğitim gören Ecrin Başkaya o anları anlattı. Ecrin Başkaya, "Berat ve Aleyna çıkacaktı bana yardım ettiler. Korkmuştum. Beraber çıktık" dedi. Aleyna Revna Çelik, "Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım ettik" derken Berat Yalçın ise "Orada bırakamazdım orada kalsa üzülürdüm" şeklinde konuştu.
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Koca yürekliler!
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